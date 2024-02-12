Психологи считают, что таким образом звезды красных дорожек пытаются добавить себе уверенности.

В погоне за молодостью все средства хороши. Это хорошо знают голливудские актеры, которые прибегают к любым способам, чтобы скостить себе десяток-другой лет. И если одни, по-старинке, ложатся под нож пластического хирурга, то другие используют цифровые методы омоложения. Корреспондент «Известий» Кристина Морозова изучила новейшие тренды мужской красоты.

После этого появления на публике Бреда Питта вновь стали называть «Бенджамином Баттаном». Тотал блэк образ только подчеркнул, насколько помолодел 60-летний актер. Прическа в стиле Тайлера из «Бойцовского клуба», осветленные волосы, как у Расти из «Одиннадцати друзей Оушена», и совершенно гладкая, лощенная кожа.

«Кажется, в 2023-м он стал подкалывать ботокс, особенно в свой лоб. Полная цена всех его возможных косметических вмешательств может составлять 80 тысяч долларов», — прокомментировал американский пластический хирург Гари Линков.

Таких результатов только ботоксом не добьешься — известно минимум о нескольких операциях Питта. Еще в молодости он избавился от торчащих ушей. Так, во всяком случае, пишут западные СМИ.

«Многие поклонники спрашивают, какие у вас секреты красоты? Потому что ты никогда не стареешь. Поделись, пожалуйста», — спрашивали у Питта журналисты.

«Ты поддерживаешь режим в течение недели, а потом отрываешься, как сумасшедший, в выходные», — отвечал актер.

Заметно изменился и овал лица. Вечную молодость Питт обрел за 130 тысяч долларов, столько стоит круговая подтяжка лица.·

«Если посмотреть на него сбоку в профиль, то можно заметить, что изменения в нижней части лица действительно впечатляют, а определить, что это связано с подтяжкой лица, можно по этому шраму. Это классический вид шрама», — предполагают пользователи Сети.

Мужской тюнинг среди голливудских звезд — процедура распространенная. За омоложением еще в 2016 был замечен Бэн Аффлек. Молодильный марафон подхватил Джордж Клуни, Брюс Уиллис и Майкл Дуглас.

«Это уже, я бы сказал, психологический загон, когда тебе уже чуть-чуть за 60, и ты смотришь на молодежь и думаешь, я старый, мне нужно выглядеть так же, как они», — отмечает продюсер Сергей Дворцов.

Не раз в пластике уличали и Тома Круза. Это совсем свежие кадры. Благотворительный концерт в Лондоне. 61-го летнего Круза фанатам узнать было трудно. Позируя с принцем Уэльским в шикарном костюме с бабочкой, внимание приковывает только лицо.

«Три самые частые операции, которые встречаются в нашей практике именно у мужчин. Это блефаропластика верхних век, это ринопластика и липосакция живота», — рассказывает пластический хирург Давид Погосян.

Тех, кто против хирургических вмешательств, но и в кадре желает выглядеть моложе, оперируют другим методом — цифровым. Такое вмешательство на себе испробовал Курт Рассел. Во второй части «Стражей Галактики» он, на эпизод, стал моложе — сразу на 30 лет.

«Мой гример сказал этим парням, что может омолодить меня до невероятного состояния. У нас много талантливых художников по визуальным эффектам из компании под названием Luma, которые специализируются на этом, знают, что могут старить людей и уменьшать их возраст. Они могут дать актеру возможность как бы сыграть молодого. Это очень сложно сделать, но очень весело», — делился Курт Рассел.

Цифровую пластику активно применяли и в пятой части «Пиратов Карибского моря». Неважно выглядевшего после развода Деппа оцифровали так, что узнать Джека Воробья было трудно даже самым яростным фанатам.

Пожилого Энтони Хопкинска тоже прогнали через виртуальную пластику. Скинуть возраст удалось лишь до 40 лет.

"С помощью монтажа можно преобразить человека до неузнаваемости. Можно убрать все неровности, все морщинки, все маленькие прыщи. Можно поменять тон цвет кожи, тон лица. Все это работает в связке со светом. Берем, собственно говоря, плагин, накидываем его на видео. Все, уже красота", - рассказывает эксперт по видеомонтажу и продюсер Роман Миров.

К пластике звезды, нередко, прибегают, чтобы вернуть лицу свежесть и молодость. Это дает новые роли, в том числе и главные, а это значит, что имя актера еще долго будет на слуху. Будут и деньги. Главное, как всегда не переборщить и не навредить себе, чтобы не потратить гонорары на исправление хирургических ошибок.