«На фиг этот секс»: певица Слава раскрыла тайное пристрастие

Исполнительнице сделали подарок, который особенно пришелся ей по душе.

Популярная певица Анастасия Сланевская, больше известная по сценическому псевдониму Слава, вновь радует подписчиков свежими фото и видео. Она постоянно общается с фанатами и стремится как можно чаще делиться с ними подробностями своей личной жизни. На этот раз в личном блоге артистка опубликовала забавное видео, в котором поразмышляла, что может быть лучше секса.

Тайное пристрастие исполнительницы оказалось простым и «вкусным» — звезда очень любит маринованные огурцы. Ролик она посвятила хрустящим овощам, которые с удовольствием ест в номере отеля.

Как выяснилось, закатанную в банку вкусность певице подарили. Теперь у нее целых три банки любимых огурчиков.

«На фиг этот секс», — кокетливо подписала ролик Слава и не забыла поставить веселые эмодзи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой бабушкой считает певицу Славу ее старшая дочь.

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