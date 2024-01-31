«Не воспитывает и не учит»: какой бабушкой считает певицу Славу ее старшая дочь

Сыну Александры Морозовой Арсению десять месяцев. По словам наследницы знаменитости, в материнстве много света и радости. И одна из них — поддержка близких.

Дочка певицы Славы (Настоящее имя Анастасия Сланевская. — Прим. ред.) после рождения сына нечасто выходит в свет, хотя и развивает карьеру в шоу-бизнесе. Ее малышу Арсению 30 января исполнилось десять месяцев, совсем недолго до первого дня рождения. Молодая мама ухаживает за крошкой, параллельно обучаясь актерству в Щукинском театральном училище, занимаясь поиском агента и предложений сняться в кино. Накануне она появилась в столичном кинотеатре «Октябрь» на премьере фильма «Конец славы», в котором сыграла небольшую роль.

Александра Морозова считает, что самореализация важна, но семья для женщины все же должна быть на первом плане. И если мама нужна дома, надо быть дома. В будущем она надеется успешно совмещать карьеру и заботу о сыне. А пока еще нужно время, чтобы восстановиться после родов, твердо встать на ноги и состояться профессионально. За помощь и поддержку на пути Морозова благодарит маму. По словам Александры, Слава — идеальная бабушка.

«Просто замечательная! К сожалению, у мамы не так много времени, чтобы с нами действительно часто видеться, но когда она видится, она с ним видится по полной. Она его не выпускает из рук. Мы недавно были в ресторане, она говорит: „Ой, давай я его возьму, давай я с ним похожу, что-то сделаю“. В общем большая поддержка, большая забота и опора, и это очень, конечно, здорово. Я ей очень благодарна», — сказала она.

Певица Слава, по словам дочери, не только внимательная, но и очень деликатная бабушка, которой достаточно просто быть рядом. Между родственницами не возникает конфликтов, связанных с разными взглядами на материнство и воспитание детей. Артистка позволяет дочери самостоятельно принимать решения и свято соблюдает личные границы. А еще не вмешивается в ее отношения с мужем, и этим очень радует наследницу.

«Она не воспитывает ребенка и не учит меня, как его воспитывать. Это вообще золото! Потому что все вокруг этому учат! Но она говорит иногда: „Давай ему что-нибудь дадим“. Недавно мы ему дали лимон, ему очень понравился лимон. Но он пока еще маленький, он пока еще не понимает, его пока еще не побалуешь», — поделилась Морозова.

Восстановление после родов, отметила звезда, проходит не так быстро, как хотелось бы. Малыш появился на свет с помощью кесарева сечения, поэтому активно взяться за фигуру не получается, спорт и последствия операции пока несовместимы. Но Морозова уже сбросила десять килограммов, еще семь — и она будет очень довольна собой. Стройным мамам из соцсетей Александра завидует белой завистью, умением, например, Оксаны Самойловой едва ли не через день после очередных родов выглядеть на миллион долларов искренне восхищается.

Оксана Самойлова, мама четверых детей, действительно не тот человек, на которого хочется смотреть вскоре после родов. Так быстро приходить в форму — просто преступление против женской самооценки. Кроме того, блогер наслаждается материнством, признается, что в этом видит свое предназначение и радость жизни.

Недавно, писал 5-tv.ru, она поделилась эмоциями относительно общения с дочерью Ариелой. Самойлова порой не верит, что ее старшей девочке уже 12 лет, и она становится все более самостоятельным человеком.