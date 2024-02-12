Серьезное препятствие: Украина не получит прибыль с замороженных активов РФ

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Евгения Романова
Евгения Романова 30 0

РИА Новости: Украина не получит прибыль за 2023 год с замороженных активов РФ

Серьезное препятствие: Украина не получит прибыль с замороженных активов РФ

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

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Кремль уже пообещал заблокировать вложения инвесторов из западных стран. Так ли сильно хочет этого Евросоюз?

Украина не сможет получить прибыль с заблокированных в Европе российских активов за 2023 год, ведь их передача не соответствует международным нормам. Об этом заявил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий в беседе с РИА Новости.

Он объяснил, что Евросоюз хочет таким замаскированным образом присвоить резервы России. Однако Москва примет ответные меры и конфискует активы недружественных нерезидентов. Это Европе не особо хочется, к тому же юридические сложности представляют собой серьезное препятствие.

Вместе с тем Россия может обратиться в международные суды. Кремль уже пообещал заблокировать вложения инвесторов из западных стран. Как объяснил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин, у РФ имеются серьезные юридические аргументы в пользу возвращения средств, компенсации ущерба и заморозки иностранных активов.

До этого страны Евросоюза отказались использовать замороженные активы России в качестве залога для привлечения средств на восстановление Украины. С таким предложением выступала Бельгия, но союзники ее не поддержали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посол в Канаде Олег Степанов назвал воровством изъятие российских активов.

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