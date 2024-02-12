Филиппо указал на истерику стран НАТО после интервью Путина

«Система» зарубежных СМИ до сих пор не оправилась от интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом заявил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Западные СМИ задыхаются, а разочарованный CNN жалуется: „У нас такое ощущение, что мы все попали в причудливый мир“! Соратники НАТО бьются в истерике и призывают к тотальным войнам, пребывая в состоянии неконтролируемого нервного срыва», — написал политик в соцсети Х.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия готова к большому соглашению по безопасности со странами Запада, но ждет от них шагов навстречу. Это главная мысль двухчасового интервью Путина с Карлсоном.

Его визит в Москву и беседа с российским лидером — событие, эхо которого еще долго будет раздаваться. Ведь произошел настоящий прорыв информационной блокады.

Потому что Карлсон не либерал — он скорее консерватор. Видео из Кремля без купюр и редактуры было выложено на его сайте, на YouTube и в соцсетях.