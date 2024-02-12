Филиппо указал на истерику стран НАТО после интервью Путина

Какие эмоции испытывают на Западе после этого?
Фото: www.globallookpress.com / Vincent Isore
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«Система» зарубежных СМИ до сих пор не оправилась от интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом заявил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Западные СМИ задыхаются, а разочарованный CNN жалуется: „У нас такое ощущение, что мы все попали в причудливый мир“! Соратники НАТО бьются в истерике и призывают к тотальным войнам, пребывая в состоянии неконтролируемого нервного срыва», — написал политик в соцсети Х.
Ранее 5-tv.ru писал, что Россия готова к большому соглашению по безопасности со странами Запада, но ждет от них шагов навстречу. Это главная мысль двухчасового интервью Путина с Карлсоном.
Его визит в Москву и беседа с российским лидером — событие, эхо которого еще долго будет раздаваться. Ведь произошел настоящий прорыв информационной блокады.
Потому что Карлсон не либерал — он скорее консерватор. Видео из Кремля без купюр и редактуры было выложено на его сайте, на YouTube и в соцсетях.
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