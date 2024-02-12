Многодетная мама и успешная бизнес-вумен поделилась своими секретами, как успеть все.

Счастливое материнство и успешную карьеру совмещать возможно. Об этом основатель тренингового центра «Дом управленческого мастерства» и мама четырех детей Ольга Паратнова рассказала изданию utro.ru.

По словам Паратновой, прежде всего нужно избавиться от мысли «я плохая мама». Часто женщины начинают винить себя за то, что вышли на работу, а нередко они сталкиваются с осуждением в обществе. Для хорошего воспитания будет даже полезно показать ребенку на своем примере, что заниматься любимым делом — это очень важно.

Нужно помнить, что вы не одна — не нужно все тянуть на себе. Если вы занимаете руководящую должность, просите помощи у своей команды. Делегируйте часть задач коллегам или своему ассистенту.

Помните, что в воспитании не малую роль играет приучение детей к самостоятельности, поэтому просите детей выполнять часть домашних дел. Пусть это будут небольшие поручения, не требующие от ребенка много сил. Это заметно облегчит вам жизнь.

Кроме того, Ольга Паратнова советует не забывать о тайм-менеджменте. Ежедневно планируйте не только свой график, но и график детей. Так перед вами будет полная картина дня и это поможет вам избежать накладок в расписании.

Необходимо также соблюдать баланс между работой и отдыхом. Планируйте отдых заранее и вносите его в свой ежедневник — это поможет не забыть о нем. Без отдыха не получится настроиться на работу и качественно провести время с ребенком.

Основатель тренингового центра также рассказала о методе «ромашка-напоминашка». Для этого нужно нарисовать на бумаге ромашку. Каждый лепесток цветочка нужно сделать разным цветом они будут символизировать день недели, а каждый ребенок должен будет выбрать для себя цвет стикера. Все дела детей распределите по лепесткам с указанием времени. Этот метод поможет им стать более самостоятельными и следить за своими задачами.

В заключение бизнес-вумен напомнила, что ко всему нужно относиться без фанатизма.

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