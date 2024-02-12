Собянин: С 17 по 19 февраля в Москве пройдет 400 бесплатных экскурсий

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 27 0

Для участия нужно зарегистрироваться заранее — до 14 февраля.

Собянин: С 17 по 19 февраля в Москве пройдет 400 бесплатных экскурсий

Фото: © РИА Новости / Владимир Вяткин

К Всемирному дню гида для жителей и гостей столицы с 17 по 19 февраля в рамках акции «Московские истории» пройдет 400 бесплатных экскурсий. Об этом написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Участников ждет спектакль — променад по Тверскому району, осмотр исторических интерьеров театра «Геликон-опера» и обзорная прогулка по Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени М. И. Рудомино, одной из крупнейших в стране.

«Московские истории» впервые познакомят с экспозицией Музея криптографии — единственного в России научно-технологического музея, посвященного математике, коммуникации и новым технологиям», — рассказал Мэр Москвы.

Еще одна необычная экскурсия пройдет в Киностудии имени М. Горького. Ее участники узнают, как создавались фильмы «Морозко» и «Семнадцать мгновений весны», а также увидят кинотехнику, с помощью которой снимались шедевры.

Кроме того, можно будет присоединиться и к пешеходным экскурсиям по богатой памятниками архитектуры Шаболовке, арбатским переулкам и Гоголевскому бульвару.

Зарегистрироваться на экскурсии в сервисе Russpass необходимо заранее — до 14 февраля.

-4° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
90.89
-0.37 97.94
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:38
Бизнес на болезнях: полиция в Москве остановила работу частной клиники
18:27
Собянин: Рождаемость животных в Московском зоопарке выросла вдвое за девять лет
18:12
Увлекательные эксперименты: как проверить подлинность серебра
18:03
Собянин: С 17 по 19 февраля в Москве пройдет 400 бесплатных экскурсий
18:00
Еще один иск подали к Ивлеевой после «голой» вечеринки в московском клубе
17:48
WhatsApp* запустит функцию «Избранное» для быстрых вызовов контактам

Сейчас читают

"Валентинки" с креативом: как написать любовное послание самостоятельно
В Киеве заприметили саудовские «Цезари»: прозрачный намëк крупнейшему эксплуатанту?
Безраздельная любовь к животным, дело всей жизни и единственная уязвимость: каким Владимир Путин предстает в глазах россиян «без галстука»
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса