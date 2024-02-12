Собянин: С 17 по 19 февраля в Москве пройдет 400 бесплатных экскурсий

К Всемирному дню гида для жителей и гостей столицы с 17 по 19 февраля в рамках акции «Московские истории» пройдет 400 бесплатных экскурсий. Об этом написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Участников ждет спектакль — променад по Тверскому району, осмотр исторических интерьеров театра «Геликон-опера» и обзорная прогулка по Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени М. И. Рудомино, одной из крупнейших в стране.

«Московские истории» впервые познакомят с экспозицией Музея криптографии — единственного в России научно-технологического музея, посвященного математике, коммуникации и новым технологиям», — рассказал Мэр Москвы.

Еще одна необычная экскурсия пройдет в Киностудии имени М. Горького. Ее участники узнают, как создавались фильмы «Морозко» и «Семнадцать мгновений весны», а также увидят кинотехнику, с помощью которой снимались шедевры.

Кроме того, можно будет присоединиться и к пешеходным экскурсиям по богатой памятниками архитектуры Шаболовке, арбатским переулкам и Гоголевскому бульвару.

Зарегистрироваться на экскурсии в сервисе Russpass необходимо заранее — до 14 февраля.