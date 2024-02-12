Собянин: В парках Москвы начали работать 10 роботов-уборщиков «Пиксель»

С января 10 автономных роботов «Пиксель» участвуют в регулярной уборке прогулочных дорожек в парках «Кузьминки», «Сокольники» и 50-летия Октября. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

Так, в конце апреля прошлого года начались испытания первых в городе автономных беспилотных роботов-уборщиков «Пиксель». Полигонами для них стали «Цифровое деловое пространство» (ЦДП) на улице Покровке и индустриальный парк «Руднево». Очередные испытания прошли в конце декабря — роботы вышли на уборку в парк «Кузьминки».

«И снова все прошло успешно. Поэтому мы приняли решение не только оставить их в парке на постоянной основе, но и расширить эксперимент: увеличить количество роботов до 12, а количество площадок для уборки — до пяти», — рассказал Мэр Москвы.

Разработчик робота-уборщика — резидент кластера «Ломоносов» и участник Московского инновационного кластера.

«Пиксель» оснащен сменным навесным оборудованием. Это позволяет ему функционировать круглый год и практически в любую погоду: зимой — расчищать снег, летом — подметать и мыть дорожки. Заряда электробатареи хватит на 16 часов. При этом робот имеет рабочую скорость пять километров в час, а максимальную — 10 километров в час.

«Благодаря электропитанию „Пиксель“ вносит ощутимый вклад в защиту окружающей среды. Вдобавок он практически бесшумный, соответственно, может убирать улицы даже ночью», — добавил Сергей Собянин.

Маршрутное задание «Пиксель» получает через центр диспетчеризации, а по окончании работы самостоятельно возвращается на базу. Он безопасен для людей и животных благодаря машинному зрению — лидарам, радарам, датчикам, обзорным и стереокамерам. Встречая препятствие на пути, робот оперативно распознает его, а затем действует по заданному алгоритму. Например, перед человеком «Пиксель» остановится, а когда тот отойдет — продолжит работу. Если на пути окажется, например, припаркованная машина, детская коляска или самокат, робот их аккуратно объедет.

В планах разработчика уже ко второй половине 2024 года выйти на серийное производство. Благодаря этому можно начать постепенное внедрение беспилотной уборочной техники в городское хозяйство.