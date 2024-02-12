Самый тяжелый компонент первого энергоблока АЭС «Аккую» установлен в предпроектное положение

Сегодня в Турции специалисты Росатома установили в проектное положение самый тяжелый компонент первого энергоблока АЭС «Аккую». Статор генератора весит 430 тонн, его длина — 12 метров. Причем оборудование поднимали бескрановым способом — с помощью гидравлической системы.

Как отметили в Росатоме, возведение этой станции в Турции — сейчас самая крупная стройка на планете. Работы на первом энергоблоке — в завершающей стадии. Готовность уже 90%.

«В чем суть процесса? Вот реактор корпус реактора это своеобразный сердце, разгоняющие кровь по станции. Кровь эта питает мышцу — турбину и генератор, и эта мышца будет давать электричество до 10% всего электричества всей электрической энергии такой большой страны, как Турция», — отметил гендиректор госкорпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев.

АЭС «Аккую» будет состоять из четырех энергоблоков с российскими реакторами последнего поколения. Расчетный срок службы — 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. Стоимость строительства 22 миллиарда долларов