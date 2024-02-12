Два поезда столкнулись в Челябинской области

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 36 0

Что известно об этом происшествии?

Фото, видео: Telegram / Официальный канал Уральской транспортной прокуратуры / uraltransprok; 5-tv.ru

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Два поезда столкнулись под Челябинском, в результате 12 вагонов грузового состава сошли с рельсов. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Уральская транспортная прокуратура опубликовала видео с места инцидента в Telegram-канале. На кадрах видно, что перевернувшиеся вагоны и цистерны были пустыми.

Некоторые из них находятся в пяти-семи метрах от рельсов. При это ряд вагонов снес опоры линий электропередач.

«12 февраля в 18 часов 48 минут по местному времени (16:48 мск — Прим. ред.) на станции „Бердяуш“ Южно-Уральской железной дороги из-за соударения грузового и хозяйственного поездов произошел сход 12 порожних вагонов в грузовом поезде», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают восстановительные поезда, которые прибыли со станций «Златоуст» и «Аша». Также стало известно, что в результате столкновения нет пострадавших, как и угрозы для природы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Забайкальском крае 14 грузовых вагонов сошли с рельсов.

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