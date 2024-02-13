Социологу Кагарлицкому* ужесточили приговор по делу о призывах к терроризму

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 32 0

Суд до этого принял решение лишь оштрафовать социолога. Однако сегодня приговор был пересмотрен.

Социологу Кагарлицкому* ужесточили приговор по делу о призывах к терроризму

Фото: Казаковцева Наталия / ТАСС

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Социологу и политологу Борису Кагарлицкому*, признанному виновным в публичных призывах к терроризму, ужесточили приговор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Апелляционный суд в Подмосковье.

В конце прошлого года Кагарлицкого оштрафовали и лишили права заниматься созданием и администрированием сайтов сроком на два года. Однако суд пересмотрел решение и заменил приговор на пять лет колонии.

После оглашения приговора социолога взяли под стражу в зале суда. Само заседание проходило в закрытом режиме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что следователи совместно с силовиками изобличили преступления участников движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ)** в Республике Тыва.

* — признан в РФ иноагентом и внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

** — признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ

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