Социологу Кагарлицкому* ужесточили приговор по делу о призывах к терроризму
Суд до этого принял решение лишь оштрафовать социолога. Однако сегодня приговор был пересмотрен.
Фото: Казаковцева Наталия / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Социологу и политологу Борису Кагарлицкому*, признанному виновным в публичных призывах к терроризму, ужесточили приговор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Апелляционный суд в Подмосковье.
В конце прошлого года Кагарлицкого оштрафовали и лишили права заниматься созданием и администрированием сайтов сроком на два года. Однако суд пересмотрел решение и заменил приговор на пять лет колонии.
После оглашения приговора социолога взяли под стражу в зале суда. Само заседание проходило в закрытом режиме.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что следователи совместно с силовиками изобличили преступления участников движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ)** в Республике Тыва.
* — признан в РФ иноагентом и внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
** — признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ
86%
0.19 98.15
0.21
Нашли ошибку?