Сюрприз для Волочковой: молодая жена Вдовина рассекретила пол будущего малыша

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 40 0

Жена бизнесмена Вдовина рассказала, что ждет еще одного сына

Сюрприз для Волочковой: молодая жена Вдовина рассекретила пол будущего малыша

Фото: © РИА Новости / Нина Зотина

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Пара не стала держать интригу — кого ждут счастливые супруги?

Не успела телеведущая Елена Николаева обрадовать аудиторию известием о первом прибавлении в браке с бизнесменом Игорем Вдовиным, как подоспела вторая счастливая новость

Совсем скоро знаменитость и ее супруг станут родителями во второй раз. Николаева готовится вновь стать мамой мальчика — своим счастьем она поделилась в социальных сетях.

«Мальчик, мальчик. Мой муж достоин тиражирования. Вы бы видели старших двоих. Просто великолепные. Восхищаюсь Димой и Игорем. И мне окружение мальчишек очень даже по душе», — с радостью сообщила Николаева.

Для звездной четы рождение сына станет по-настоящему грандиозным событием: чуть ранее телеведущая в микроблоге сознавалась, что давно мечтала приблизиться к статусу многодетной матери. Грядущее пополнение двигает Николаеву к заветной мечте.

В доказательство Николаева опубликовала кадры, на которых держит в руках снимок УЗИ. В свою очередь подписчики Николаевой поздравили ее с грядущим пополнением, однако были и те, кто осудил ее за откровенные кадры.

«Может, хватит живот показывать, надоело»;

«Как вообще можно это показывать? Зачем? Это личное»;

«Счастье любит тишину», — писали они.

Помимо общего с Николаевой сына Александра, у Вдовина есть двое сыновей от первого брака. В союзе с бывшей примой Большого театра Анастасией Волочковой у предпринимателя появилась дочь Ариадна.

Спустя год после развода балерина откровенно признавалась, что мечтала родить влиятельному мужу сына. Но воплотить желание в реальность у нее так и не получилось.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Николаева ждет ребенка от бывшего Волочковой.

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