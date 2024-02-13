Путин провел Совбез с представителями Минобороны и МИД

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Евгения Романова
Евгения Романова 84 0

На повестке дня были текущие военные и внешнеполитические вопросы.

Фото, видео: Дружинин Алексей / ТАСС; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности текущую информацию по линии Минобороны и МИД. Беседа строилась вокруг военных и внешнеполитических вопросов, передает Кремль.

«У нас есть необходимость обменяться информацией по текущим вопросам по линии министерства обороны, по линии министерства иностранных дел», — сказал он, открывая совещание.

При этом первый вопрос обсуждался по линии Минюста. Для доклада Путин пригласил министра юстиции Константин Чуйченко. Совещание прошло в режиме конференц-связи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поручил распространить льготную ипотеку 2% в новых регионах на вторичку. Речь идет о ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

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