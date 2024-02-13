Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Местные жители заявили о характерном грохоте в черте города.

В Одессе прогремели взрывы. Об этом 13 февраля, во вторник, сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на информацию с местных сообществ в социальных сетях.

«О взрывах в Одессе сообщают местные паблики. Пишут, что работает ПВО», — говорится в сообщении украинских СМИ.

Подробности о том, в каких именно районах города слышатся взрывы, не приводятся. Официальные лица в регионе не дают никаких комментариев касательно происходящего.

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2024 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.