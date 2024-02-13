Минобороны: ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 18 0

Удары были нанесены по военным объектам в 114 районах.

Минобороны: ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

В результате группового удара российские войска уничтожили склад с боеприпасами ВСУ, технику и живую силу противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Удары были нанесены по военным объектам в 114 районах.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожен склад с боеприпасами 126-й бригады теробороны, нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 114 районах», — говорится в сообщении военного ведомства.

Кроме того, силами ПВО были уничтожены 63 беспилотника ВСУ в небе над ДНР и Запорожской областью, сбиты три снаряда, выпущенные украинскими боевиками из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что четыре украинских беспилотника сбиты за час над Белгородской областью.

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