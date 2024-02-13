Поручения Путина по итогам прямой линии и пресс-конференции: главное

Многие обращения россиян потребовали особых указаний президента.

Президент России Владимир Путин распорядился ускорить оформление льгот и документов участникам СВО и к 1 марта рассмотреть вопрос об «общих подходах» к соцгарантиям для добровольцев. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля по итогам декабрьской пресс-конференции главы государства, ее совместили с прямой линией.

В итоге многие обращения россиян требуют особых указаний президента. Так, льготную ипотеку под 2% на вторичное жилье распространят на новые регионы. А в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» медики, которые переедут туда работать, единовременно получат компенсацию от одного до двух миллионов рублей.

Также правительству поручено представить оптимальные тарифы на проезд по платной трассе М-12 «Восток». Кроме того, Владимир Путин поручил «Народному фронту» проанализировать обращения россиян, поступившие в рамках пресс-конференции, и направить информацию в администрацию президента.