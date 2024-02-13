Цветочная катастрофа: россиянок предупредили о неожиданной опасности букетов на 14 февраля

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 43 0

Аллерголог Гучапшева: цветы на 14 февраля могут спровоцировать аллергию

Цветочная катастрофа: россиянок предупредили о неожиданной опасности букетов на 14 февраля

Фото: Щербак Александр / ТАСС

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Подарок в виде букета цветов может оказаться совсем не таким безобидным, как кажется на первый взгляд. В чем скрывается основная опасность?

Близится День всех влюбленных. Девушки в этот праздник, традиционно, мечтают получить в подарок букет цветов. Однако этот традиционный для Дня святого Валентина сюрприз может таить в себе скрытую опасность, а при худшем разладе и вовсе рискует обернуться «катастрофой» для женщин, сообщила аллерголог Елена Гучапшева изданию NEWS.ru.

Как отметила профильный специалист, главный подвох такого подарка кроется в том, что цветы могут спровоцировать аллергию. Определить, что у вас возникла аллергия, нетрудно: недомогание сопровождается отеком лица и век, слезотечением, высыпаниями, чиханием и заложенностью носа. Чаще всего подобные симптомы указывают на слабость организма к внешним раздражителям.

В случае, если тревожные сигналы все же проявились, стоит обращаться к врачам. В некоторых случаях терапевты прописывают пациентам щадящую терапию. 

«Романтический подарок может обернуться „катастрофой“. Ведь аллергическая реакция — это повышенная чувствительность организма к любому веществу, которое он по ошибке принял за опасное для себя», — отметила аллерголог.

Чтобы избежать опасности и неожиданных реакций, доктор советует уточнять, есть ли у избранницы аллергия на цветы. Альтернативным вариантом цветам могут стать мягкие игрушки, воздушные шары или другие приятные мелочи, резюмировала она. 

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