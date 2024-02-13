«Ночь в Склифосовского»: актер Баринов рассказал о своем состоянии после падения

Артиста экстренно доставили в больницу в ночь на 13 февраля.

Народный артист Валерий Баринов провел ночь в больнице после неудачного падения. Об этом актер рассказал в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

«Я жив. Я провел ночь в Склифосовского, упал», — сообщил Баринов.

Как стало известно 5-tv.ru, актера экстренно доставили в больницу из ТЮЗа после того, как он поскользнулся и упал. В институте врачи подозревали серьезные травмы, в том числе — перелом позвоночника. В результате проведенной диагностики выяснилось, что артист получил перелом отростка одного позвонка и ушибы грудной клетки и спины.

В итоге после необходимых манипуляций 78-летнего Валерия Баринова отпустили домой с учетом наблюдения у травматолога.

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