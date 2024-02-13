«Ночь в Склифосовского»: актер Баринов рассказал о своем состоянии после падения
Актер Баринов получил перелом отростка позвонка и ушибы после падения
Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашае,Komsomolskaya Pravda;5-tv.ru
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Артиста экстренно доставили в больницу в ночь на 13 февраля.
Народный артист Валерий Баринов провел ночь в больнице после неудачного падения. Об этом актер рассказал в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.
«Я жив. Я провел ночь в Склифосовского, упал», — сообщил Баринов.
Как стало известно 5-tv.ru, актера экстренно доставили в больницу из ТЮЗа после того, как он поскользнулся и упал. В институте врачи подозревали серьезные травмы, в том числе — перелом позвоночника. В результате проведенной диагностики выяснилось, что артист получил перелом отростка одного позвонка и ушибы грудной клетки и спины.
В итоге после необходимых манипуляций 78-летнего Валерия Баринова отпустили домой с учетом наблюдения у травматолога.
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