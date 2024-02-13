«Ночь в Склифосовского»: актер Баринов рассказал о своем состоянии после падения

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 33 0

Актер Баринов получил перелом отростка позвонка и ушибы после падения

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашае,Komsomolskaya Pravda;5-tv.ru

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Артиста экстренно доставили в больницу в ночь на 13 февраля.

Народный артист Валерий Баринов провел ночь в больнице после неудачного падения. Об этом актер рассказал в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

«Я жив. Я провел ночь в Склифосовского, упал», — сообщил Баринов.

Как стало известно 5-tv.ru, актера экстренно доставили в больницу из ТЮЗа после того, как он поскользнулся и упал. В институте врачи подозревали серьезные травмы, в том числе — перелом позвоночника. В результате проведенной диагностики выяснилось, что артист получил перелом отростка одного позвонка и ушибы грудной клетки и спины.

В итоге после необходимых манипуляций 78-летнего Валерия Баринова отпустили домой с учетом наблюдения у травматолога.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что куда и почему пропал актер Михаил Казаков, воплотивший на экране образ любимого многим Полежайкина в «Папиных дочках»?

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