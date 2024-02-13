«Самое важное»: Милош Бикович впервые показал новорожденного сына

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 47 0

Милош Бикович впервые показал новорожденного сына

«Самое важное»: Милош Бикович впервые показал новорожденного сына

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; Instagram* / bikovic

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Актер стал счастливым отцом в начале 2024 года.

Актер Милош Бикович показал своего новорожденного сына. Трогательное фото артист опубликовал в личном блоге в социальных сетях.

В кадре счастливый молодой отец держит младенца на руках. Лицо малыша Бикович предпочел не показывать, закрыв лицо ребенка смайликом.

«Самое важное…» — подписал фотографию актер.

Милош Бикович поделился первой фотографией новорожденного сынаМилош Бикович поделился первой фотографией новорожденного сына. Instagram* / bikovic

Поклонников растрогал снимок.

«Что может быть прекраснее мужчины с младенцем на руках»;

«Здоровья и счастья малышу и родителям!»;

«Когда в руках счастье…» — написали восторженные пользователи.

О рождении первенца в семье 35-летнего артиста стало известно в начале года. По данным сербских СМИ, малыш появился на свет 9 января 2024 года в одной из клиник Белграда.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Биковичу дали важный совет после ухода из «Белого лотоса».

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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