Пора взрослеть: Муцениеце решила отправить малолетних детей на заработки

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

Муцениеце решила отправить детей на сборы по финансовой грамотности

Пора взрослеть: Муцениеце решила отправить малолетних детей на заработки

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Пока идет судебное разбирательство по алиментам, она решила, что наследники и сами уже могут добыть копеечку.

Актриса Агата Муцениеце, которая недовольна размером алиментов на двоих детей от бывшего супруга Павла Прилучного, в ожидании судебного решения надумала отправить наследников на самостоятельные заработки. Об этом сообщило издание dni.ru.

Оказалось, что дети совсем скоро отправятся не на работу, а на сборы по финансовой грамотности, где смогут заработать первые деньги. Вместе с наследниками туда отправится и сын Прилучного от Зепюр Брутян.

Микаэлю всего девять месяцев. Но, как отметила Муцениеце, занятия будут проходить по возрастным группам.

«С 22 по 25 февраля мои дети, Тима и Мия, поедут на слет финансовой грамотности», — сообщила знаменитость.

При этом Прилучный не против такой затеи экс-супруги. Он убежден — чем раньше дети смогут понимать, что такое деньги и как они зарабатываются, тем в дальнейшем они больше будут их ценить и понимать, что родители не просто так трудятся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Агата Муцениеце оконфузилась прямо на сцене.

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