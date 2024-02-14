Ударил по голове и скрылся: в Германии тяжело ранили украинского подростка

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 15 0

В Германии тяжело ранили украинского подростка в результате нападения

Ударил по голове и скрылся: в Германии тяжело ранили украинского подростка

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Noah Wedel

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Нападение произошло в одном из кафе под Дюссельдорфом.

Подросток с Украины получил тяжелые ранения после нападения в немецком городе Меттман около Дюссельдорфа. Об этом сообщили в пресс-службе городской полиции.

«15-летний подросток тяжело ранен после нападения. Мы ищем свидетелей», — говорится в публикации ведомства в соцсети X.

Как пишет издание Die Welt, на подростка напали в кафе еще 10 февраля. Сначала неизвестный начал оскорблять парня, а затем ударил неизвестным предметом по голове и скрылся.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ЕС стали агрессивно относиться к переселенцам с Украины. Сначала в Польше избили беременную украинку, а теперь мир поразила история зверской расправы над спортсменом из Незалежной Владимиром Ермаковым.

По информации СМИ, Ермаков вместе с другом Артемом Козаченко несколько дней назад приехали в Дюссельдорф, чтобы принять участие в соревнованиях. На улице украинцы наткнулись на местных, которым не понравилось, что они пересекли границу их страны.

Завязалась словесная перепалка, которая закончилась поножовщиной. Взбешенные украинцы тут же расценили нападение на своих спортсменов как «акт политической агрессии».

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