«Уже фиксируем»: как россиян «разводят» в День святого Валентина

Перед Днем святого Валентина на маркетплейсках стали появляться поддельные продавцы с объявлениями о продаже подарков. Об этом сообщил «Известиям» руководитель направления кибербезопасности RTM Group Артем Бруданин.

«Уже фиксируем ряд поддельных продавцов на маркетплейсах и объявлений с продажей подарков — косметики, известных брендов одежды, ювелирных украшений. По сравнению с прошлым годом выросла доля фейковых курьерских доставок цветов — планируют наживиться на 14 февраля», — сказал он.

Кроме того, по его словам, к этой же дате эксперты обнаружили несколько электронных рассылок с промокодами и сертификатами якобы на бесплатный подарок для партнера при покупке на минимальную сумму.

Ранее 5-tv.ru писал, что наступил День всех влюбленных. Девушки в этот праздник, традиционно, мечтают получить в подарок букет цветов.

Однако этот сюрприз может таить в себе скрытую опасность, а при худшем разладе и вовсе рискует обернуться «катастрофой» для женщин. Главный подвох такого подарка кроется в том, что цветы могут спровоцировать аллергию.

Определить, что у вас возникла аллергия, нетрудно: недомогание сопровождается отеком лица и век, слезотечением, высыпаниями, чиханием и заложенностью носа. Чаще всего подобные симптомы указывают на слабость организма к внешним раздражителям.