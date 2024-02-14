В Госдуме предложили создать комиссию по противодействию фальсификации истории

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 22 0

Что известно об этой инициативе депутатов?

В Госдуме предложили создать комиссию по противодействию фальсификации истории

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

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В России предлагают создать президентскую комиссию по противодействию фальсификации истории. Об этом сообщают «Известия».

«На протяжении длительного периода недружественные государства „коллективного Запада“ проводят активную политику ведения информационной войны с Россией. Основным ее методом является распространение недостоверных сведений об истории России, а также создание негативного исторического образа нашей страны», — говорится в документе.

Искажение исторических фактов о стране и пересмотр истории позволяют западным государствам создавать идеологический фон для ведения боевых действий с Россией, отмечают парламентарии. «Коллективный Запад» таким образом пытается уничтожить гражданскую идентичность россиян, а также систему образования в целом.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин заявил о важности борьбы с фальсификацией истории и героизацией нацизма. В рамках своей речи он призвал сохранять уникальное многонациональное наследие стран, но при этом не останавливаться в его обогащении.

Глава государства добавил, что для этого проводятся многочисленные акции в память погибших в годы Великой Отечественной войны. Среди них: «Бессмертный полк», «Георгиевская лента» и многие другие мероприятия.

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В Госдуме предложили создать комиссию по противодействию фальсификации истории

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