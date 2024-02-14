Цены приятно удивляют: во сколько в России обойдутся подарки ко Дню святого Валентина

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 29 0

Недорогими презентами для «сильного» пола могут стать подарочная кружка и набор для бритья.

Цены приятно удивляют: во сколько в России обойдутся подарки ко Дню святого Валентина

Фото: BILAWAL ARBAB / ТАСС

Букет цветов ко Дню влюбленных в среднем обойдется россиянам в 1820 рублей, мягкая игрушка для любимой — 930 рублей, а традиционная открытка-валентинка — всего 41 рубль. Об этом говорится в результатах исследования аналитиков компании АТОЛ.

«Медианная цена на коробку конфет в январе–феврале 2024 года составляет 368 рублей, а плитку подарочного шоколада можно приобрести за 198 рублей. Те, кто выбрал в качестве подарка женские духи, в среднем отдадут за них 1431 рублей, а за мужские — 1522 рублей», — цитируют материал «Известия».

Недорогими презентами для «сильного» пола могут стать подарочная кружка — 212 рублей и набор для бритья — в 415 рублей. Одним из самых дорогих подарков будет сотовый телефон: исходя из данных продаж, он в среднем обойдется покупателям в 28,5 тысячи рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что наступил День всех влюбленных. Девушки в этот праздник, традиционно, мечтают получить в подарок букет цветов.

Однако этот сюрприз может таить в себе скрытую опасность, а при худшем разладе и вовсе рискует обернуться «катастрофой» для женщин. Главный подвох такого подарка кроется в том, что цветы могут спровоцировать аллергию.

Определить, что у вас возникла аллергия, нетрудно: недомогание сопровождается отеком лица и век, слезотечением, высыпаниями, чиханием и заложенностью носа. Чаще всего подобные симптомы указывают на слабость организма к внешним раздражителям.

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Цены приятно удивляют: во сколько в России обойдутся подарки ко Дню святого Валентина

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