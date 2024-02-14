Пожар в жилом доме в Анапе полностью потушили

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 30 0

Спасатели эвакуировали 440 человек, в том числе 112 детей.

Пожар в жилом доме в Анапе полностью потушили

Фото: Telegram / Официальный канал мэрии города-курорта Анапа / anapaofficial

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Пожар в многоэтажном жилом доме в Анапе полностью потушен. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, в результате инцидента пострадал один человек. Кроме того, 440 человек, в том числе 112 детей, были эвакуированы.

Ранее 5-tv.ru писал, что компания-застройщик загоревшегося дома не оплачивала коммунальные платежи, пишут «Известия». Организация является ответчиком по 12 искам — суммарная цифра по ним насчитывает 2,6 миллиона рублей.

А сам 11-этажный дом является самостроем. Городская администрация не утверждала проект и не выдавала разрешения на его возведение.

В 2011 году мэрия безуспешно обращалась в суд с иском о сносе объекта. СК уже возбудил уголовное дело из-за пожара по статье УК «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». 

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