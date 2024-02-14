Пожар в жилом доме в Анапе полностью потушили
Спасатели эвакуировали 440 человек, в том числе 112 детей.
Фото: Telegram / Официальный канал мэрии города-курорта Анапа / anapaofficial
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Пожар в многоэтажном жилом доме в Анапе полностью потушен. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
По данным ведомства, в результате инцидента пострадал один человек. Кроме того, 440 человек, в том числе 112 детей, были эвакуированы.
Ранее 5-tv.ru писал, что компания-застройщик загоревшегося дома не оплачивала коммунальные платежи, пишут «Известия». Организация является ответчиком по 12 искам — суммарная цифра по ним насчитывает 2,6 миллиона рублей.
А сам 11-этажный дом является самостроем. Городская администрация не утверждала проект и не выдавала разрешения на его возведение.
В 2011 году мэрия безуспешно обращалась в суд с иском о сносе объекта. СК уже возбудил уголовное дело из-за пожара по статье УК «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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