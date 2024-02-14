В Турции произошел обвал породы на золотом руднике

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 17 0

Возникли вопросы к инженерным службам, отвечающим за безопасность.

В Турции произошел обвал породы на золотом руднике

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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На востоке Турции обвалились тысячи тонн горной породы на руднике, где добывали золото. Под завалами могут находиться девять рабочих.

Сотни сотрудников экстренных служб сейчас заняты их поиском. А параллельно ведется расследование.

Возникли вопросы к инженерным службам, отвечающим за безопасность. Они должны были заметить сползание породы в котлован.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Забайкалье выясняют причины гибели рабочих в шахте. Трагедия произошла на руднике золотодобывающей компании во время рабочей смены.

Тела горняков уже обнаружили и подняли на поверхность — больше погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет. Правоохранителями возбуждено уголовное дело.

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