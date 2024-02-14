Под присмотром: в Минобрнауки предложили открывать детские комнаты при вузах

Инициатива позволит студенткам заботиться о детях без отрыва от обучения.

Молодым мамам станет проще получать высшее образование. В Минобрнауки поддержали идею открывать при вузах детские комнаты. Для самых маленьких там оборудуют пеленальные столы и манежи, для детей постарше — зоны для игр и занятий творчеством.

Эксперты уверены, что инициатива позволит поддержать рождаемость. Корреспондент «Известий» Надежда Одинцова побывала в университетах, где такие комнаты уже работают.

Вера Абросимова учится на последнем курсе экономического университета в Петербурге. Дипломную работу пишет с десятимесячным сыном на руках. Под крики младенца сосредоточиться на материале трудно, признается девушка.

«Например, на третьем курсе, я могла сесть ночью и написать курсовую. Сейчас такой возможности нет. Надо быстро оперативно сесть, попытаться погрузиться. А если некому помочь, работают-работают, он с тобой. Он орет и ты не можешь особо погрузиться и понять», —рассказывает молодая мама и студентка.

Вере часто помогают родители, но они не могут делать это постоянно. Решением сложностей могла бы стать детская комната в самом вузе. Например, в одном только Петербургском педиатрическом медицинском университете более 100 молодых мам-студенток. И это — не считая молодых преподавателей с детьми.

«У нас очень много студенток которые рожают детей, например, на уже втором-третьем курсе, создают студенческие пары, многие ребята, уже заканчивая, с детьми едут, например, в регионы и заступают на работу. Это семейные профессиональные пары», —отмечает проректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Валентин Сидорин.

Практика детских комнат при вузах — не новая, но до сих пор не повсеместная. Университеты и колледжи, как правило, на гранты создают игровую для малышей. В Высшей Школе Экономики в Москве к созданию такой подошли творчески: там проводят мастер-классы, конкурсы и выставки. Причем, ограничений по возрасту нет.

«В этой детской комнате есть комната матери и ребенка, где у нас есть пеленальный стол, где для удобства, есть диван, вы можете там переодеть малыша, можете покормить малыша, провести с ним время по запросу родителей, у кого есть дети до трех лет, у нас есть сборный манеж, родители могут им воспользоваться», — рассказывает директор по социальной работе ВШЭ Елена Кобадзе.

В Воронеже — это обычная игровая с конструкторами, пазлами и книжками. Воспитатель присматривает за маленькими и помогает с домашней работой большим. В следующем году планируют привлечь к работе с детьми и аспирантов с педагогическим образованием.

«Можно на непродолжительный период — три-четыре часа — прийти оставить своего ребенка и отправиться на занятия, сдать зачет, уточнить какие-то моменты в учебном плане. Дети, находясь в комнате матери и ребенка совместно с тьютором, играют, читают, делают уроки, отдыхают», —отмечает проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности ВГТУ Анна Свиридова.

Всего в вузах России открыто 36 групп кратковременного пребывания детей. Министерство образования и науки поддержало инициативу оборудовать детские комнаты во всех учебных заведениях. Обещают взять под контроль оснащение таких мест и соблюдение санитарных норм.

«Там определенная норма, когда детей кормят, на место для игры. То есть, на одного ребенка должно быть не менее, чем три квадратных метра площади. Есть ряд ограничений, пожарный выход», — прокомментировал юрист Тимур Матвеев.

В группах кратковременного пребывания можно оставлять ребенка не более, чем на четыре часа. Но и это — на постоянной и бесплатной основе позволит легко совмещать материнство и получение образования.