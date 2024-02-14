«Очень странное совпадение»: Лера Кудрявцева получила серьезную травму

В каком состоянии находится знаменитость после неудачного падения?

Российская телеведущая Лера Кудрявцева сломала ногу во время репетиции оного из проектов. Звезда сделала неосторожный прыжок, сообщил в беседе с 5-tv.ru ее PR-менеджер Табриз Шахиди.

«Неосторожный прыжок в сторону. Случайное очень странное совпадение», — прокомментировал он.

Шахиди отметил, что никто не заставлял Кудрявцеву исполнять сложных акробатических трюков или показывать сложные элементы. Это был обычный прыжок, после которого она получила травму. Теперь Лере придется провести в покое следующие три недели.

«Самочувствие в норме», — заключил он.

Сама Кудрявцева вышла на связь с подписчиками после своего неудачного падения. Она сообщила, что у нее диагностированы разрыв передней крестообразной связки и перелом латерального мыщелка правой большеберцовой кости. Телеведущая не понимает, чем она так прогневала Бога, что в ее жизни неудача идет одна за другой.

«Пытаюсь жить по совести, не желаю никому зла, работаю, помогаю всем, занимаюсь благотворительностью», — написала она в своем Telegram-канале, назвал все происходящее вокруг нее сюром.

Неудачи у Леры Кудрявцевой начались в преддверии Нового года. В декабре она попала в больницу с пневмонией в Минске. Из-за этого она не смогла принять участие в Песне Года. После она сообщила, что уходит от мужа — хоккеиста Игоря Макарова.

«Я ушла от мужа. Алкоголь — зло. Точка», — прокомментировала она тогда.

А в конце января Кудрявцева и вовсе попала в скандал — выплеснула воду в лицо женщины в прямом эфире на федеральном канале. Инцидент произошел во время съемок музыкального шоу, одним из участников которого стал талантливый парень Виктор Мохнев, страдающий ДЦП. Мать бросила его в детстве, однако организаторы проекта разыскали ее и пригласили ее в студию. Женщина начала раскаиваться, и Виктор ее даже простил, но Лера в ее слезы не поверила и решила привести ее в чувства столь дерзким образом.

Ранее 5-tv.ru писал, что психолог оценила поведение Кудрявцевой, устроившей скандал.