В России предложили ужесточить наказания за ДТП на железнодорожных переходах

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Евгения Романова
Евгения Романова 29 0

Белозеров: РЖД предложили ужесточить наказания за ДТП на ж/д переходах

В России предложили ужесточить наказания за ДТП на железнодорожных переходах

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Решение связано с ростом числа аварий.

Российские железные дороги считают необходимым ужесточить наказания за ДТП на железнодорожных переездах. Соответствующее предложение направлено правительству России. Об этом заявил генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

«Мы вынуждены предлагать непопулярные меры, связанные с ужесточением наказания… Я просил бы поддержать наше предложение», — сказал он в ходе заседания правления РЖД.

Белозеров подчеркнул, что данная необходимость связана с уровнем аварийности на железнодорожных переездах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два поезда столкнулись под Челябинском, в результате 12 вагонов грузового состава сошли с рельсов. При этом в результате столкновения не было пострадавших, как и угрозы для природы.

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