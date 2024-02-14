Не надо «сердечек»: почему в России не одобряют День святого Валентина

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Более 60% россиян не планируют отмечать День святого Валентина

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Как праздник пришел на родину и кто хочет его отменить?

День святого Валентина в этом году не станут отмечать более половины россиян. Это данные социсследований.

В России этот праздник оказался на пике популярности в конце 90-х. Но так и не стал традиционным. За последние 15 лет его сторонников стало в четыре раза меньше. Те, кто все же решил его отпраздновать, готовы потратить на цветы, сувениры, походы в кино или кафе не более двух тысяч рублей.

Вместе с тем, как отмечают социологи, с каждым годом растет популярность другого, исконно русского праздника — Дня святых Петра и Февронии. Он приходится на 8 июня. И символизирует собой яркий пример любви, преданности и самопожертвования.

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