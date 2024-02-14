«Нужен психически здоровый президент»: в США призвали отстранить Байдена

Американские политики обратили внимание на очевидные проблемы главы своего государства.

Генеральный прокурор Западной Вирджинии Патрик Морриси призвал отстранить Джо Байдена, назвав его физически неспособным выполнять свои обязанности на посту президента США. Об этом сообщает издание The Hill.

Генпрокурор штата обратился к вице-президенту США Камале Харрис с призывом применить 25-ю поправку, согласно которой отстранить хозяина Овального кабинета от должности можно, если будет доказана или очевидна его недееспособность.

«Снижение когнитивных способностей президента Байдена вызывает серьезную обеспокоенность у американцев, особенно сейчас, когда наша страна сталкивается с кризисом за кризисом как здесь, так и за рубежом. Нам нужен психически здоровый президент», — заявил Патрик Морриси.

Поводом для такого заявления стал отчет спецпрокурора, опубликованный на прошлой неделе, где авторы называют Байдена «пожилым человеком с плохой памятью».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что американский миллиардер Илон Маск поддержал обязательные тесты на умственные способности для президентов США.