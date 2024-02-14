«По опыту СВО»: Шойгу потребовал оперативно вносить изменения в военное производство

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 33 0

Шойгу: важно оперативно вносить изменения в военное производство по опыту СВО

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Глава военного ведомства посетил предприятия ОПК в рамках проверки выполнения гособоронзаказа.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил как можно оперативнее вносить изменения в военное производство, исходя из опыта применения ракет «Искандер» и «Кинжал» против беспилотников в зоне СВО. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ходе визита на предприятия «Конструкторского бюро машиностроения» глава военного ведомства отметил, как важно своевременно вносить изменения в изделия, основываясь на опыте их применения в ходе спецоперации.

В частности, речь идет о боевых дронах противника и их уничтожении.

«Это касается и систем ПЗРК, и ракет «Искандер» и «Кинжал, и всего, что нам нужно для борьбы с беспилотными летательными аппаратами», — подчеркнул Шойгу.

Проверяя выполнение гособоронзаказа, министр ознакомился с готовыми образцами противотанкового ракетного комплекса «Хризантема-С», которые оснащены модернизированными противотанковыми управляемыми ракетами, а также боевую машину ПЗРК «Гибка-С», опорно-пусковую установку «Джигит» и комплекс активной защиты «Арена-М».

«Данный комплекс активной защиты, предназначенный для защиты от противотанковых средств противника представлен на квалификационные испытания», — рассказал генеральный конструктор Валерий Кашин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Шойгу посетил производство военных беспилотников в Удмуртии.

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