Самым страстным: безопасны ли «интимные» духи для женщин

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева Эксклюзив 45 0

Гинеколог Милютина: важно проверять сертификацию интимной парфюмерии

Фото, видео: www.globallookpress.com / H. Roggemann / CHROMORANGE; Личный архив Марии Милютиной; 5-tv.ru

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Может ли это привести к серьезным последствиям?

Каждый день нас окружают миллионы запахов. Приятный аромат может помочь положительно настроить собеседника, выиграть спор или даже влюбить в себя.

Сейчас в сети обсуждается новый вид парфюма — «интимные» духи. Они созданы для нейтрализации неприятных запахов в особых зонах женского тела, а также для создания приятного «шлейфа», выходящего из-под юбки.

Корейские производители обещают, что масляные духи полностью безопасны. Так ли это на самом деле, 5-tv.ru рассказала акушер-гинеколог Мария Милютина.

«Никаких научных исследований эффективности, если это можно проверить, я не встречала. Поэтому, конечно, в первую очередь, нужно обратить внимание, чтобы это был сертифицированный товар», — объясняет эксперт.

Необходимо думать о безопасности. Могут возникнуть аллергические реакции или местное раздражение.

При этом на секрецию женских выделений такие духи вряд ли могут повлиять. Верить в эффективность таких духов — дело каждого, главное помнить о безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как запахи тела влияют на половое поведение людей.

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