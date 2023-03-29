«Может переключить»: как запахи тела влияют на половое поведение людей?

Иногда использование дезодоранта против пота может понизить сексуальную привлекательность человека. Как выявить истинные потребности?

Каждый человек имеет свой особенный запах. И речь идет не про парфюм или душистый шампунь. Аромат тела без косметических примесей индивидуален у всех. То же касается и пота. Как показало очередное открытие британских ученых, вещество, которое выделяют потовые железы — помогает справиться со стрессом. Так ли это на самом деле? На эту тему высказался сексолог Евгений Кульгавчук в беседе с 5-tv.ru.

По его словам, сам запах пота вряд ли снизит уровень тревожности в организме человека. Эксперт предложил представить час пик в общественным транспорте, когда на улице стоит жаркая погода. Гуляющие благоухания в таком месте точно не вызывают улыбку, а тем более не избавляют от тревоги.

Именно поэтому Кульгавчук не верит в правдивость исследования ученных. Однако часть истины в полученном ими результате действительно есть — запах человека может отвлечь на другие мысли. Например, сексуальное возбуждение.

«Тем не менее, можно рассмотреть версию, что сексуально привлекательный запах в комфортных условиях может несколько улучшить настроение и переключать. Как запах свежего хлеба или же полевых цветов могут переключать от забот и проблем», — объяснил сексолог.

Чтобы прояснить картину, эксперт вернулся к природе человека. Он отметил, что неприятные запахи отталкивают окружающих. Природа дает понять, что особь болеет физически или психически, поэтому не в состоянии вырастить потомства. Приятные ароматы наоборот притягивают — хочется познакомиться с их носителями поближе. Однако есть третий момент в мире амбре.

«Но, кроме этой системы, ответственной за восприятие „осознаваемых“ запахов, существует и специальная обонятельная система, функция которой заключается в восприятии феромонов. Эта система называется вомероназальной», — сообщил Кульгавчук.

По его словам, этот вомероназальный орган расположен в полости носа. Он улавливает феромоны — переносимые воздухом, передаваемые при непосредственных контактах химические соединения, выделяемые во внешнюю среду и обладающие способностью влиять на поведение и физиологию животных того же вида. Как правило, они выделяются железами, находящимися в коже, а именно эккринными и апокринными железами.

«Последние располагаются в подмышечных впадинах и в паховой области, а в их секрете были обнаружены вещества андростенон и андростерол, являющиеся феромонами. Андростенон является веществом, формирующим запах пота, и являющимся одним из основных, стимулирующих сексуальное желание феромонов для мужчин и женщин», — признался сексолог.

Эксперт привел в пример утверждения сексуальных агрессоров, которые объясняли свои поступки неконтролируемым влечением к жертве. Вероятно, пострадавшие испытывали сильный стресс, поэтому у них наблюдалось усиленное потоотделение, которое оказало серьезное воздействие на насильника.

«Волнение передается друг другу, и часто это способствует головокружительному обновлению интимных отношений по этому же механизму. <…> Если мы рассматриваем сексуальное влечение как переключение от социальной тревоги, то в какой-то степени это может переключать», — рассказал Кульгавчук.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение психиатра по поводу того, помогает ли запах пота справиться с тревогой.