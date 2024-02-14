Путин потребовал снизить до минимума заболеваемость гепатитом С

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 53 0

Президент также оценил ситуацию с онкологическими патологиями.

Фото, видео: © РИА Новости / Денис Абрамов; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Заболеваемость гепатитом С необходимо снизить до минимума к 2030 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Форуме будущих технологий.

«До конца десятилетия нужно снизить до минимума заболеваемость гепатитом С. Именно на это направлена наша специальная программа, реализацию которой мы начали в прошлом году», — сказал Путин.

Российский лидер также оценил ситуацию с онкологическими заболеваниями. По его словам, сегодня большинство патологий данного типа выявляются на ранней стадии, однако необходимо наращивать усилия в борьбе с раком.

«В результате сейчас больше половины онкологических заболеваний выявляются на начальной стадии, когда прогноз лечения максимально благоприятный. На 60% выросли объемы химиотерапии, более чем на 25% лучевой терапии, с 2020 года проводится протонная терапия», — отметил президент.

Ранее 5-tv.ru передавал сообщение Роспотребнадзора о том, что риски завоза вируса Аляскапокс в Россию исключены. К тому же, это заболевание ранее никогда не передавалось от человека к человеку.

-12° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
91.21
0.13 98.19
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:16
«Такой толстой еще не была»: Виктория Боня снова недовольна внешностью
18:05
Матвиенко посетила Норильск в рамках рабочей поездки в Красноярский край
17:52
В Москву прибыл президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера
17:49
Шеф Пентагона впервые появился на публике после очередной госпитализации
17:44
Путин потребовал снизить до минимума заболеваемость гепатитом С
17:34
Группа школьников оказалась на дрейфующей льдине и пропала во Владивостоке

Сейчас читают

Превозмогая боль, пела как ангел: счастье и горечь в судьбе Анны Герман
На применение силового инструмента Азербайджан провоцирует слабость Армении — эксперт
«Очень странное совпадение»: Лера Кудрявцева получила серьезную травму
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео