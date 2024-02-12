На контроле: в Роспотребнадзоре рассказали о рисках заражения Аляскапоксом

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Евгения Романова
Евгения Романова 29 0

Роспотребнадзор исключил риски завоза Аляскапокса в Россию

На контроле: в Роспотребнадзоре рассказали о рисках заражения Аляскапоксом

Фото: www.globallookpress.com / Andy Dean

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Вирус в основном встречается у мелких млекопитающих и часто выявляется у полевок и землероек. Может ли он передаваться от человека к человеку?

Риски завоза вируса Аляскапокс в Россию исключены. К тому же, это заболевание ранее никогда не передавалось от человека к человеку, сообщила в Telegram-канале пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным Депздрава Аляски, на полуострове Кенай США от вируса уже умер пожилой мужчина. Предполагается, что он мог заразиться от своей кошки или же у него был ослаблен иммунитет из-за лечения онкологии.

В российском ведомстве объяснили, что вирус в основном встречается у мелких млекопитающих и часто выявляется у полевок и землероек. Распространяться Аляскапокс может с помощью кошек и собак. Однако на данный момент нет случаев передачи вируса от человека к человеку.

Роспотребнадзор контролирует ситуацию на КПП на российской границе, задействована автоматизированная информационная система «Периметр» для выявления людей с признаками инфекционных заболеваний. Что же касается Аляскапокса, то по этому поводу требуется дополнительная проверка. Ситуация находится на контроле ведомства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем на самом деле опасна смертельная Аляскинская оспа.

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