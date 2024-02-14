Путин поручил запустить нацпроект по технологиям сбережения здоровья

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 82 0

Глава государства надеется, что научное сообщество примет участие в реализации идеи.

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин поручил правительству запустить национальный проект по развитию современных технологий сбережения здоровья. Сделать это нужно до конца года, отметил глава государства на заседании форума «Технологии будущего».

«По ключевым технологическим направлениям мы работаем в формате национальных проектов, их механизмы позволяют выстроить всю технологическую цепочку — от создания фундаментальных заделов и прикладных решений до средств производства и подготовки кадров высшей квалификации», — сказал президент.

Он рассчитывает, что в работе над проектом примут участие члены медицинского и научного сообществ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Москва планирует создать лучшую в мире массовую и доступную медицинскую помощь. Мэр Сергей Собянин отметил, что власти города не только внедряют, но и сами разрабатывают новые технологии, в том числе с использованием искусственного интеллекта. 

Россия открыта к сотрудничеству и реализации совестных проектов с другими странами в сфере медицины, подчеркивал Путин. Первоочередная задача в области развития инновационных медицинских технологий — это построение системы вокруг пациента. 

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