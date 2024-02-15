В Госдуме предложили установить День ветеранов боевых действий

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 27 0

В ряде российских регионов он уже неформально отмечается 1 июля.

В Госдуме предложили установить День ветеранов боевых действий

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

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В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается установить День ветеранов боевых действий. Об этом пишут «Известия».

«Необходимость принятия данного законопроекта связана с признанием заслуг граждан, принимавших участие в боевых действиях, локальных войнах и вооруженных конфликтах на территории СССР, на территории России и территориях других государств после 1945 года», — говорится в пояснительной записке.

По оценкам авторов идеи, ветеранами боевых действий в стране являются свыше двух миллионов человек. Несмотря на отсутствие официального статуса, отмечается в документе, в ряде регионов России 1 июля уже отмечается как День ветеранов боевых действий.

Ранее 5-tv.ru писал, что правительство России поддержало законопроект, который запрещает в течение года после гибели участника спецоперации увольнять его жену с работы. Так, кабмин дал «зеленый свет» инициативе, в рамках которой участники СВО приравниваются к ветеранам боевых действий.

Именно их жен и не смогут увольнять после гибели бойцов. При этом правительство вернуло авторам документ для доработки и устранения некоторых замечаний.

Инициаторы указывали, что это позволит дополнительно защитить семьи участников спецоперации и «в трудную для них минуту дать им время для нормализации жизни».

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