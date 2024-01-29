Правительство РФ одобрило законопроект о поддержке вдов бойцов спецоперации

Правительство поддержало законопроект, который запрещает в течение года после гибели участника спецоперации увольнять его жену с работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сам документ.

Так, кабмин поддержал инициативу, в рамках которой участники СВО приравниваются к ветеранам боевых действий. Именно их супруг и не смогут увольнять после гибели бойцов.

При этом правительство вернуло авторам документ для доработки и устранения некоторых замечаний.

Законопроект был внесен в Госдуму на рассмотрение еще в сентябре 2023 года. Его авторами выступили депутат от «Единой России» Игорь Антропенко и сенатор Дмитрий Перминов. Они предложили внести поправки в Трудовой кодекс для защиты трудовых прав жен погибших военных.

Авторы указывали, что это позволит дополнительно защитить семьи участников спецоперации и «в трудную для них минуту дать им время для нормализации жизни».

Среди замечаний к законопроекту правительство выделило факт того, что нельзя допустить дискриминации по половому признаку. То есть от увольнения должны быть и защищены мужья женщин-военнослужащих, погибших в зоне спецоперации на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению президента России Владимира Путина, элиту страны нужно формировать из бойцов спецоперации, а не из «обнаженных чудиков».