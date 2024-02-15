Главное — присмотреться: перечислены главные симптомы болезни Альцгеймера

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 7 0

Невролог Москвичева: люди с болезнью Альцгеймера ярко помнят прошлое

Главное — присмотреться: перечислены главные симптомы болезни Альцгеймера

Фото: Charles Krupa / ТАСС

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По мере прогрессирования недуга человек сталкивается все с большими трудностями. А для окружающих это может стать сигналом о помощи.

Болезнь Альцгеймера является нейродегенеративным заболеванием, которое начинает проявляться с малозаметных симптомов, но прогрессирующих с течением времени. Врач-невролог Александра Москвичева рассказала о признаках болезни, которые поначалу могут быть малозаметны.

Так, сначала человек начинает забывать о каких-либо незначимых в эмоциональном плане событиях. Или содержание прочитанной книги.

Стадия длится порядка пяти лет — незначительный симптом в результате перерастает в деменцию. С каждым днем человеку становится все сложнее запоминать новый материал.

При этом события из далекого прошлого могут всплывать четко. Кроме того, больной начинает теряться в пространстве в малознакомой местности, а также во времени, появляются проблемы с речью.

Также больной становится более обидчивым. Еще он может отрицать наличие болезни, быть более конфликтным и подозрительным.

Из-за чего перепрятывает вещи, сам об этом забывает. На этой стадии люди способны уйти из дома или бесцельно ходить из угла в угол.

На одних из последних стадий больной становится агрессивным, у него меняется пищевое поведение, становится неопрятным, его часто мучают зрительные галлюцинации и самоповреждение, пишет RuNews24. Он становится зависим окружающих, ведь ему самому сложно даже одеться или воспользоваться привычными домашними предметами.

Когда болезнь достигает своего пика, человек перестает разговаривать, перестает понимать речь других, ходить, поддерживать равновесие, а также испытывает трудности при кормлении. Смерть же наступает из-за осложнений обездвиженности или сопутствующих заболеваний, заключила врач.

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