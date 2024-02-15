«Просто смехотворны»: Артем Усс раскрыл детали своего побега из-под стражи в Италии

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 21 0

Артем Усс назвал свой побег из-под стражи в Италии внезапным

«Просто смехотворны»: Артем Усс раскрыл детали своего побега из-под стражи в Италии

Фото: Reuters / CARABINIERI MILITARY POLICE

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Что нового рассказал бизнесмен?

Российский предприниматель, сын экс-губернатора Красноярского края Артем Усс сообщил, что побег из-под домашнего ареста в Италии стал для него внезапным. Такое заявление, пишет РБК, бизнесмен сделал через своего адвоката.

«Заявления о том, что „услуги по побегу“ были якобы оплачены мной или моими родственниками, пока я находился под домашним арестом, просто смехотворны», — подчеркнул Усс.

Он заверил, что не имел каких-либо планов по побегу. Вместо с адвокатами Усс занимался подготовкой к судебным тяжбам.

У них сложилось понимание, что экстрадиция в США могла произойти не ранее чем через несколько месяцев. Раскрывать личности настоящих организаторов побега Усс отказался.

Ранее 5-tv.ru писал, что итальянские карабинеры показали видео побега Усса из-под ареста. Согласно записям с камер видеонаблюдения, один из «помощников» бизнесмена зашел к нему в дом, расположенный под Миланом.

Из здания он вышел уже с россиянином, который прикрыл голову капюшоном, а на спине нес рюкзак. Камеры также запечатлели отъезд четырех машин.

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