Появились кадры с места пожара в здании «Известия холл»
Какая обстановка там сложилась?
Фото, видео: 5-tv.ru
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Появились кадры с места пожара в здании площадки «Известия холл» в Москве. По информации источника 5-tv.ru, площадь горения увеличивается.
Пожару присвоен третий номер сложности. Наличие пострадавших уточняется в настоящее время.
По данным МЧС, огонь возник в административном здании, которое находится на реконструкции. Предварительно, площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров.
На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация выясняется.
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