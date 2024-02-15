Появились кадры с места пожара в здании «Известия холл»

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Эксклюзив 975 0

Какая обстановка там сложилась?

Фото, видео: 5-tv.ru

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Появились кадры с места пожара в здании площадки «Известия холл» в Москве. По информации источника 5-tv.ru, площадь горения увеличивается.

Пожару присвоен третий номер сложности. Наличие пострадавших уточняется в настоящее время.

По данным МЧС, огонь возник в административном здании, которое находится на реконструкции. Предварительно, площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация выясняется.

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Появились кадры с места пожара в здании «Известия холл»

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