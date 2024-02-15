Кремль о заявлениях США про ядерное оружие РФ в космосе: «Очевидно, уловки»

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Евгения Романова
Евгения Романова 51 0

Песков назвал уловкой США слухи о планах РФ по ядерному оружию в космосе

Кремль о заявлениях США про ядерное оружие РФ в космосе: «Очевидно, уловки»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

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Зачем Вашингтон уведомил и Конгресс, и союзников в Евросоюзе об этих мифических намерениях Москвы?

Сообщения западных СМИ о том, что Россия якобы собирается разместить ядерное оружие в космосе, является уловкой Белого дома. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Представитель Кремля подчеркнул, что сам прокомментировать эти сообщения никак не может. Он предложил дождаться брифинга помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

«Очевидно, что Белый дом пытается правдами или неправдами сподвигнуть Конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег, это очевидно. На какие уловки будет Белый дом пускаться — посмотрим», — сказал он.

До этого власти США заявили американскому Конгрессу и союзникам в Евросоюзе о новых разведданных по поводу военных возможностей России. Они якобы связаны с попытками Москвы создать ядерное оружие, которое затем будет размещено в космосе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии военной угрозы от РФ для стран-участниц блока.

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