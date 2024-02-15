«Не один на свете ты»: Эммануил Виторган раскрыл, как сохранить тепло в отношениях

Знаменитый актер поделился мудростью об общении с другими людьми.

Народный артист РФ Эммануил Виторган раскрыл секрет сохранения тепла и уважения в отношениях с другими людьми. В беседе с 5-tv.ru он призвал прислуживаться к окружающим, ведь они могут быть правы.

«Не хочется никого поучать. Надо просто понимать, что не один на свете ты, что есть люди. У каждого свой характер, своя точка зрения на все, поэтому настаивать только на своем не стоит. Прислушиваться я к другим, может быть, это тебе стоит что-то изменить в своей жизни», — поделился Эммануил Гедеонович.

Артист отметит, что часто бывает такое, что общаться ни с кем не хочется. В такой ситуации, уверен он, не стоит хамить.

«Просто говорю: «Спасибо большое, до свидания», — заключил он.

Знаменитый советский и российский актер театра и кино уже 20 лет живет в браке со своей третьей женой Ириной Млодик. Женщина на 22 года младше 84-летнего Виторгана. Вместе они воспитывают двух маленьких дочерей — Этель и Клару.

У Эммануила Виторгана есть и взрослые дети от других браков — 51-летний сын, тоже знаменитый актер, Максим Виторган, рожденный от актрисы Аллы Балтер, а также 58-летняя дочь Ксения, которую ему родила актриса Тамара Румянцева.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эммануила Виторгана осудили за поиск няни только из Молдавии, Украины или Грузии.