Русофобия? Правда ли Виторган не доверяет своих детей российским няням

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Рита Миронова
Рита Миронова 70

Эммануила Виторгана осудили за поиск няни из Молдавии, Украины или Грузии

Русофобия? Правда ли Виторган не доверяет своих детей российским няням

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Российский актер ищет воспитательницу с одним обязательным условием — она должна быть иностранкой.

Народный артист России Эммануил Виторган попал под гнев интернет-пользователей после публикации объявления о поиске няни-иностранки.

«Срочно, кто знает хорошую няню. Приличного человека, до 50 лет. Из Молдавии, Украины, Грузии. Не обремененную семьей. Только с проживанием», — написал артист.

Интернет-пользователи тут же обрушились на него с критикой. Их возмутило, что няню из России в качестве варианта не рассматривают

«Русофобия»;

«А чем все вышеперечисленные лучше русской няни?»;

«Почему няню русскую не ищите?» — возмутились комментаторы.

Некоторые пользователи, напротив, поддержали Виторгана и предположили, что его друзья просто хотят помочь приезжему человеку с поиском работы.

В ответ на критику актер написал, что няню ищет не его семья, а семья его друзей. У самого Виторгана подрастают две дочки — двухлетняя Клара и трехлетняя Этель. Они появились на свет благодаря услугам суррогатной матери.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сын звезды «Дома-2» Кати Жужи попал в больницу с травмой головы из-за няни-иностранки.

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