«Очень опасно»: в МИД рассказали об эпизодических переговорах России и США

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 32 0

Рябков: высокопоставленные официальные лица РФ и США эпизодически контактируют

«Очень опасно»: в МИД рассказали об эпизодических переговорах России и США

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people

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По каким каналам беседуют дипломаты двух стран и о чем?

Высокопоставленные официальные лица России и США периодически проводят телефонные разговоры, беседы носят эпизодический характер. Об этом на пресс-конференции Женского делового альянса БРИКС рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По словам дипломата, Россия доносит до властей Соединенных Штатов свою позицию касательно ситуации на Украине.

«Я не комментирую содержание контактов по различным линиям и на различных уровнях. Эпизодически телефонные разговоры бывают, и высокопоставленные официальные лица с обеих сторон обмениваются оценками», — сказал замглавы МИД РФ.

Рябков также подчеркнул, что тематику разговоров разглашать не может, однако США получают достаточно понятные и очевидные сигналы, говорящие, что именно их действия ведут к эскалации конфликта.

«Эскалация — это то, что сейчас находится в центре американского курса. Очень опасно. Вот этот сигнал мы до них доводили и будем доводить по всем доступным каналам», — отметил дипломат.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что США предупредили союзников о «российской угрозе».

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