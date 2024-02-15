Зеленский и Макрон заключат договор о гарантиях безопасности Украине

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Евгения Романова
Евгения Романова 35 0

Глава киевского режима посетит Париж для этих целей.

Зеленский и Макрон заключат договор о гарантиях безопасности Украине

Фото: www.globallookpress.com / Press Office of Ukraine

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Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подпишут двустороннее соглашение о гарантиях безопасности Незалежной. Об этом сообщает «Франс Пресс» со ссылкой на Елисейский дворец.

«Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подпишут соглашение о безопасности между двумя странами в Елисейском дворце в пятницу (16 февраля — Прим.ред)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что этот договор — следствие обязательств, взятых в ходе саммита НАТО в июле 2023 года. Зеленский посетит Германию и Францию, где встретится с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и Макроном. После этого глава киевского режима отправится на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

Летом прошлого года «Большая семерка» приняла декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности Украине. Чуть позже к ней присоединились и некоторые другие страны.

Согласно документу, Киев должен получить «значительный военный потенциал». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков это решение назвал ошибочным и потенциально очень опасным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина и Германия намерены заключить договор о безопасности. Текст документа уже готов, однако еще не согласован. Подписать его две страны намерены на Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля.

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