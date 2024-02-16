«Биполярка и неврозы»: чем психопат отличается от здорового человека

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 38 0

Психиатр Шуров: психические проблемы часто появляются еще в детстве

Фото, видео: www.globallookpress.com / kati; Личный архив Василия Шурова; 5-tv.ru

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Никто не застрахован от развития шизофрении, депрессии и других расстройств.

Врач-психиатр и нарколог Василий Шуров рассказал 5-tv.ru, как отличить неуравновешенного человека от обычного. Доктор объяснил, что проблемы могут появиться еще в детстве.

«Когда мы говорим о раннем детском возрасте — это задержка развития, СДВГ, аутизм. В подростковом возрасте уже различные личностные расстройства, может быть дебют в шизофрении, различные зависимости. Средний возраст — шизофрения, биполярка, неврозы, депрессии», — отметил специалист.

Он добавил, что у пожилых людей часто развивается деменция. После 50 лет в мозге начинает процесс деградации.

Врач уточнил, что у близких людей всегда можно заметить неожиданные или постепенные изменения. Например, на психические проблемы указывает странное поведение человека, забывчивость или проявление неконтролируемых эмоций.

«Когда человек чужой, мы не знаем, как он себя в норме ведет. Ну, мы можем только предполагать, что вот бредовый больной, разговаривает сам с собой, дезориентирован. Как, знаете, городской сумасшедший, он разговаривает громко, цепляется к людям, странно себя ведет», — рассказал эксперт.

Шуров отметил, что если человек стабильно грустный, то у него может быть депрессия. Он уточнил, что в любом случае все диагнозы ставит врач-психиатр после полного обследования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, может ли стресс повлиять на здоровье человека.

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