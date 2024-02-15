Киевский режим не обладает такими мощностями, чтобы оснащать свою армию боеприпасами.

Украина может лишиться всех своих военных заводов из-за регулярных ударов армии России. Об этом заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

Военный эксперт указал на то, что Украина не обладает такими мощностями, как Россия, и не может обеспечивать свою армию оружием. Тем временем российские военные на регулярной основе наносят удары по промышленным объектам киевского режима, что может лишить его всех ресурсов.

«Они производят огромное количество дронов всех видов. <…> У них их очень много. У них больше снарядов. По всем аспектам у них преимущество», — отметил он.

Дэвис указывает и на то, что спонсировать Украину нет смысла, ведь она уже проиграла.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению премьер-министра Словакии Роберта Фицо, уход России с Донбасса и Крыма абсолютно нереален, это следует понимать и смириться.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2024 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.