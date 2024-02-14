Категорически нельзя: какие продукты противопоказаны при беременности

Воздержание от вредных лакомств сохранит здоровье будущему малышу.

Во время беременности женщинам очень важно следить за своим питанием. Пища напрямую влияет на здоровье будущего малыша.

Рацион должен быть разнообразным и сбалансированным. Но есть продукты, от которых необходимо отказаться во время беременности, рассказывает акушер-гинеколог Казакова изданию Газета.ру.

Врач Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Дарья Казакова объяснила, что норму калорий должен рассчитывать лечащий врач. При беременности нужно увеличивать суточный калораж. Обязательно нужно употреблять клетчатку и соблюдать питьевой режим.

«Для правильного формирования костной системы ребенка будущей маме необходимо в достаточном количестве потреблять продукты, содержащие кальций — в основном это сыры, молоко, кисломолочные продукты, творог. Полиненасыщенные жирные кислоты также важны во время беременности, в большом количестве они содержатся в некоторых видах рыбы (лосось, скумбрия, форель), морепродуктах, шпинате, растительных маслах, орехах», — уточняет эксперт.

Такие продукты должны присутствовать в рационе несколько раз в неделю. Также дополнительно стоит принимать витамины и микроэлементы (фолиевую кислоту, йод).

Нельзя употреблять, в первую очередь, алкоголь. В алкогольных напитках содержится этиловый спирт, который способен вызвать нарушения и аномалии у малыша при любой дозе, даже маленький глоток.

Также следует исключить сырое мясо, сырую рыбу, непастеризованное молоко, сырые яйца. Кофе стоит ограничить до примерно двух чашек в сутки. А фастфуд и вовсе не употреблять.

«Во время беременности стоит ограничить потребление поваренной соли. Особенно это касается беременных с чрезмерной прибавкой веса, склонных к отекам, заболеваниям сердечно-сосудистой системы, артериальной гипертензией», —объясняет Казакова.

Главное, сильно не переживать из-за ограничений в еде. Если что-то сильно захочется, это можно съесть, но в небольшом количестве. Это поддержит высокий эмоциональный фон.

Ранее 5-tv.ru писал про самые жесткие последствия приема стероидов.